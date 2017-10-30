В Башкирии пассажир нанес таксисту ножевое ранение Фото: Ксения Калинина В Башкирии пассажир нанес таксисту ножевое ранение Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии пассажир нанес таксисту ножевое ранение. Преступление было совершено в городе Салавате. Пострадал 21-летний таксист, который согласился довезти пассажира из Ишимбая сначала до деревни Кантюковка Стерлитамакского района. В пути мужчина изменил планы и попросил довезти его до Салавата, где с водителем должны были рассчитаться.

«Таксист в Салавате не ориентировался, дорогу ему указывал клиент. Заехав в город, а затем свернув в промышленную зону, пассажир попросил остановить автомобиль. Оба мужчины вышли из салона. Пассажир попросил водителя подождать некоторое время, тот согласился, однако спустя секунду почувствовал резкую боль слева в спине. Проведя рукой, он увидел на ладони кровь. Испугавшись за свою жизнь, он предложил клиенту забрать все, что тот пожелает, а затем, бросив машину, убежал», — восстановили картину в пресс-службе республиканского МВД.

Раненый таксист выбежал на оживленную трассу и стал голосовать. Один из автомобилистов остановился, расспросил потерпевшего о произошедшем и вызвал бригаду скорой помощи.

После к делу подключились полицейские, которые быстро вышли на след преступника, уехавшего на машине таксиста. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Салавата. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.