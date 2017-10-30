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30 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе будущие журналисты встретились с Главным судебным приставом республики

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе будущие журналисты встретились с Главным судебным приставом республики, Государственным советником Российской Федерации Ильнуром Махмутовым. Встреча прошла на кафедре журналистики Башкирского государственного университета.

Ильнур Махмутов ознакомил с историей и структурой службы судебных приставов, которая является единственным уполномоченным органом государственной исполнительной власти, осуществляющим принудительное исполнение судебного решения. Рассказал о деятельности ведомства и комплексе мер принудительного взыскания. Спикер при этом отметил, что иногда судебным приставам приходится заниматься делами, которые люди сами могли бы решить по обоюдному согласию. Говоря о новых методах работы, главный судебный пристав остановился на Банке данных исполнительных производств, посредством которого можно проверить своих возможных партнеров на предмет того, есть ли у них задолженности.

В завершение встречи Махмутов предложил участникам встречи принять участие в конкурсе студенческих работ на «Лучшую социальную рекламу о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан».

«Подобная встреча была организована впервые. Студенты задавали гостю вопросы. Их интересовали платежеспособность населения нашей республики, примеры неэтичного освещения деятельности судебных приставов, мнение главного судебного пристава республики о принятии закона о тунеядстве, и, конечно же, возможность прохождения практики в пресс-службе ведомства», — рассказала заведующая кафедрой журналистики БашГУ Рашида Магадеева.

В конце встречи студенты сделали традиционное фото на память.

Теги: служба судебных приставов, молодые журналисты
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