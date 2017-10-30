В Башкирии рабочему раздробило ногу в аппарате резки кирпича Фото: Гострудинспекция РБ В Башкирии рабочему раздробило ногу в аппарате резки кирпича Фото: Гострудинспекция РБ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии произошел несчастный случай на Шаранском керамическом комбинате. 28 сентября на участке формовки и сушки кирпича заменял оператора пульта подменный 25-летний рабочий. В работе аппарата нарезки глиняного бруса произошла неполадка, и парень забрался в него с ногой, чтобы дотянуться до детали. Тут же сработали датчики, и толкатель прижал ногу к струнам резчика. Пострадавшего госпитализировали с открытыми оскольчатыми и закрытыми переломами.

Причинами несчастного случая на производстве, как установили проверяющие Гострудинспекции, стали несовершенство технологического процесса и неудовлетворительная организация работы. Виновные ответственные лица оштрафованы на общую сумму 117 тысяч рублей.