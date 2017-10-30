Политпросвет в Башкирии: сила избы-читальни и сфера ее влияния Фото: Книжная палата РБ Политпросвет в Башкирии: сила избы-читальни и сфера ее влияния Фото: Книжная палата РБ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Для чего в деревнях открывались избы-читальни, в чем была их сила и кого они втягивали в сферу своего влияния, выяснила газета «Власть труда» в октябре 1924 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В деревне должен быть единый политико-просветительный центр, и таким центром XIII партсъездом признана изба-читальня», — информировало издание Башкирского областного комитета компартии. Избы-читальни самотеком возникали на местах, поэтому их считали «наиболее жизненными из учреждений политпросвета». Наряду с «твердой сетью изб-читален», существовала и «мягкая» сеть, содержащаяся на средства самих крестьян, когда сельчане сообща выписывали газеты, читали их, а после вели дискуссии.

Сила избы-читальни как культурно-просветительного учреждения заключалась в том, что «она шире и крепче связана с населением и максимально отвечает его потребностям», отмечается в газете. И дело совсем не в том, как она оборудована, а в том, как в ней поставлена работа. При правильной постановке работы изба-читальня втягивала в сферу своего влияния «и старого, и комсомольца, и беспартийного, и партийца». Она объединяла вокруг себя все культурные силы деревни: учителя, агрономы, врачи и кооператоры вели работу сообща. В таких центрах сельчанам предлагались политические и агрономические кружки, ликбезы, а также справочная информация. Вся работа при этом была поставлена так, чтобы пробудить интерес даже «у наиболее инертных масс населения». Народная инициатива должна была проявиться «в добывании средств, оборудовании избы-читальни, в добывании топлива путем устройства спектаклей, субботников».

В связи с тем, что съезд компартии признавал избу-читальню «боевой просветительной организацией в деревне», было принято решение об усилении их работы. Партийные работники тщательно выявляли все достижения и недочеты в работе «изб». Делалось это и для того, чтобы выяснить, «насколько изба-читальня становится организующим центром культурной революции в деревне».

Справка. В России первые центры просвещения в деревнях появились в 19 веке. Однако наибольшее распространение избы-читальни получили после Октябрьской революции 1917 года. В 20-х годах прошлого века они являлись одной из форм ликвидации безграмотности населения и политпропаганды. Также при избе-читальне действовали кружки по интересам. Позже функции изб-читален перешли к клубам, домам культуры и библиотекам.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.