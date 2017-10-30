Более половины урожая сахарной свеклы в Башкирии направлено на переработку Фото: Олег Яровиков Более половины урожая сахарной свеклы в Башкирии направлено на переработку Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На сахарные заводы сдано больше половины собранного в Башкирии урожая сахарной свеклы.

Из 1,473 млн тонн корнеплодов на переработку вывезено около 857 тысяч тонн. Переработано — порядка 508 тысяч, констатировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

К настоящему времени сладкие корнеплоды убраны с площади, превышающей 48 тысяч га, что составляет 93 процента от плана.

Средняя урожайность в регионе достигает 305 центнеров с гектара. В лидерах по урожайности по-прежнему значатся Уфимский и Гафурийский районы, где с каждого гектара собирают по 400 и 383 центнера, соответственно.

Больше всего сахарной свеклы выкопано и направлено на переработку хозяйствами Чишминского района — более 205 и 134 тысяч тонн, соответственно, сообщили в аграрном ведомстве.