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30 октября Понедельник

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В Уфе на мостах введено ограничение скорости

ОБЩЕСТВО

В Уфе на мостах введено ограничение скорости Фото: администрация Уфы

В Уфе на мостах введено ограничение скорости Фото: администрация Уфы

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе на мостах, расположенных на территории города, введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Соответствующие дорожные знаки — «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», «Скользкая дорога», уже установлены. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий ограничение будет действовать весь зимний период, предупредили в администрации города.

В прошлом году такие меры были введены уже 22 октября.

В столице республики уделяется повышенное внимание обеспечению комплексной безопасности городской среды. Под особым контролем — безопасность дорожного движения. Для этого на самых сложных перекрестках и потенциально опасных участках дорог устанавливаются современные светофоры, новые знаки, системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Налажено тесное взаимодействие муниципалитета и ГИБДД, а также работа по эвакуации автомобилей, брошенных на дорогах и затрудняющих движение транспорта. Все эти меры способствуют ежегодному снижению аварийности и сокращению общего числа дорожно-транспортных происшествий.

Теги: дорожное движение, ограничение скорости
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