В Уфе на мостах введено ограничение скорости Фото: администрация Уфы В Уфе на мостах введено ограничение скорости Фото: администрация Уфы

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе на мостах, расположенных на территории города, введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Соответствующие дорожные знаки — «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», «Скользкая дорога», уже установлены. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий ограничение будет действовать весь зимний период, предупредили в администрации города.

В прошлом году такие меры были введены уже 22 октября.

В столице республики уделяется повышенное внимание обеспечению комплексной безопасности городской среды. Под особым контролем — безопасность дорожного движения. Для этого на самых сложных перекрестках и потенциально опасных участках дорог устанавливаются современные светофоры, новые знаки, системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Налажено тесное взаимодействие муниципалитета и ГИБДД, а также работа по эвакуации автомобилей, брошенных на дорогах и затрудняющих движение транспорта. Все эти меры способствуют ежегодному снижению аварийности и сокращению общего числа дорожно-транспортных происшествий.