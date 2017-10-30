Правительство утвердило новые правила проезда перекрестков Фото: Администрация Уфы Правительство утвердило новые правила проезда перекрестков Фото: Администрация Уфы

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России меняется приоритет при проезде участков с круговым движением и вводится новая разметка. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления о внесении изменений в ПДД, сообщает ТАСС.

Новые правила вводят диагональную разметку «вафельница» на перекрестках, изменяют приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением.

Теперь регионы получат право наносить на перекрестках специальную дорожную разметку, чтобы водителям было легче ориентироваться.

«Я подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения. Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках — на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», — цитирует агентство Дмитрия Медведева.