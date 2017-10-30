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30 октября Понедельник

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В Сибае студенты давали оценку событиям в истории страны столетней давности

ОБЩЕСТВО

В Сибае студенты давали оценку событиям в истории страны столетней давности Фото: пресс-служба СИ БашГУ

В Сибае студенты давали оценку событиям в истории страны столетней давности Фото: пресс-служба СИ БашГУ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Через несколько дней, 7 ноября, в России будет отмечаться 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В честь этой даты в Сибайском институте (филиале) Башкирского государственного университета заблаговременно был принят план мероприятий, которым предусмотрено проведение КВН, различных викторин, встреч с историками, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди студентов и преподавателей.

Проведенная в эти дни встреча с преподавателем истории Сибайского педагогического колледжа, отличником образования РБ, заслуженным учителем РФ Залифой Яхиной называлась «Помним историю страны». Доступно, используя видеоролики и архивные материалы, Залифа Яхина рассказала о предпосылках, ходе, итогах Октябрьской революции.

Студенты активно дискутировали с преподавателем на заданную тему, старались вместе найти ответы на непростые вопросы, высказывали свою точку зрения по поводу этого исторического события.

«Было интересно узнать мнение современной молодежи о событиях столетней давности, по отношению к революции. В истории России, к сожалению, было очень много тяжелых и кровавых событий, но это то, через что наша страна прошла, и мы обязаны знать свою историю», — отметили в пресс-службе СИ БашГУ.

Теги: память, история
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