В Башкирии МЧС распространило экстренное штормовое предупреждение Фото: Олег Яровиков В Башкирии МЧС распространило экстренное штормовое предупреждение Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии распространило экстренное штормовое предупреждение. В ведомстве сообщили, что, по данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30, 31 октября ожидается усиление ветра в порывах до 17-22 метров в секунду. На отдельных участках дорог возможен туман, ухудшение видимости.

Завтра, 31 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами по республике пройдет дождь. Температура воздуха днем составит +3, +8 градусов, ночью +1, +6, при прояснении до -3.