Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей
Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей Фото: kiev.segodnya.ua
Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей Фото: kiev.segodnya.ua
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Жители Уфы задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд рублей, по данным городского ЕРКЦ. Задолженность выросла на 5% по сравнению с девятью месяцами 2016-го. В этом году жилищные компании усилили сотрудничество со службой приставов, всё чаще применяют отключение электричества и воды, указали в пресс-службе мэрии. Граждане, испытывающие материальные трудности, могут узнать о льготах по услугам ЖКУ на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.