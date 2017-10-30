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Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей Фото: kiev.segodnya.ua

Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей Фото: kiev.segodnya.ua

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Жители Уфы задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд рублей, по данным городского ЕРКЦ. Задолженность выросла на 5% по сравнению с девятью месяцами 2016-го. В этом году жилищные компании усилили сотрудничество со службой приставов, всё чаще применяют отключение электричества и воды, указали в пресс-службе мэрии. Граждане, испытывающие материальные трудности, могут узнать о льготах по услугам ЖКУ на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Теги: ЖКУ, задолженность
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