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30 октября Понедельник

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В столице Башкирии сообщили о массовом отключении электричества 31 октября

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии сообщили о массовом отключении электричества 31 октября Фото: Ксения Калинина

В столице Башкирии сообщили о массовом отключении электричества 31 октября Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы сообщила об отключении электроэнергии 31 октября в Демском районе.

С 10 до 18 часов запланировано отключение электроэнергии по следующим адресам:

ул. Минская, 85-91, 49-57, 46, 48, 50;

ул. Электровозная, 50-60;

пер. Электровозный, 31-53;

ул. Грозненская, 85-109, 90-108, 80-88;

ул. Киевская, 39-57, 54, 56, 60-77;

ул. Магистральная, 3-13, 62-74, 61-75, 42-56, 52а, 35-45;

пер. Шпальный, 4-14, 3-17;

ул. Минская, 59-77;

ул. Новороссийская, 57-83, 68-101, 96-104, 106-114, 142-146;

пер. Минский, 4-14;

ул. Альшеевская, 51-57, 60-76, 61-79;

пер. Альшеевский, 3,4-16, 1-31;

ул. Аургазинская, 37-45, 38-40, 48-54, 47-55;

ул. Мусоргского, 50-60;

ул. М.Джалиля, 115, 116, 117;

пер. Киевский, 4-26, 4б, 1-37;

пер. Дюртюлинский, 4-10, 10а, 3, 5, 11, 15, 15а, б, 21, 23;

пер. Первоминский, 3-25, 13/1, 6-22, 48.

Теги: отключение электричества
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