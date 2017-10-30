В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» приняла участие в акции «Герои среди нас» Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» приняла участие в акции «Герои среди нас» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» приняла участие во всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Герои среди нас». Активисты молодежного направления Народного фронта вместе в память о бойцах подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ заложили аллею на территории Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева. Инициативу общественников поддержали воспитанники кадетского корпуса, местные жители и школьники.

«Очень символично, что в Уфе «Аллея героев» заложена именно в кадетском корпусе, — рассказала активист «Молодежки ОНФ» Лейсян Закирова. — Курсанты должны воспитываться на примерах мужества и героизма бойцов спецназа, погибших при исполнении служебного долга. Сегодняшние кадеты станут настоящими защитниками Отечества, на смену им придут другие мальчишки. Маленькие саженцы вырастут в большие деревья и будут напоминать о подвиге наших героев».

Команда «Молодежки ОНФ» в Башкортостане приняла решение продолжить акцию «Герои среди нас» и весной высадить дубы, являющиеся символом мужества, доблести и силы. Всего «Аллеи героев» появились в 25 регионах страны.