Жители Башкирии за последний квартал приобрели 14,5 тысячи новых автомобилей Фото: ufa.avtotochki.ru Жители Башкирии за последний квартал приобрели 14,5 тысячи новых автомобилей Фото: ufa.avtotochki.ru

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Жители Башкирии за третий квартал приобрели 14 529 новых автомобилей, из них в кредит — 9 941. Республика по итогам периода оказалась на шестом месте в российском рейтинге, сообщили в лизинговой компании «Грин Финанс».

В июле-сентябре на приобретение подержанного авто клиенты компании в среднем тратили 388,6 тысячи, на новое — 482,2 тысячи рублей. Всё больше клиентов оформляют договор на два года, несколько лет назад этот показатель был на уровне пяти лет. Размер первоначального взноса увеличился: ранее он составлял в среднем 20%, сейчас 30-40% от стоимости.