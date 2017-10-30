В Башкирии почти месяц ищут 31-летнюю Регину Колоколову Фото: Соцсети В Башкирии почти месяц ищут 31-летнюю Регину Колоколову Фото: Соцсети

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Родные 31-летней Регины Колоколовой из Бирска ищут ее с 4 октября. В этот день, по словам волонтеров, к которым обратились близкие пропавшей, она ушла в неизвестном направлении. Позднее горожане видели ее в баре: выглядела она поникшей.

Дома Регину ждут маленький сын и мама. Заявление в полицию об исчезновении девушки родные уже подали.

Приметы: рост около 164 см, темные длинные волосы.

Была одета: синие джинсы, осенняя обувь на каблуке, серый пуховик.

Всех, кто видел или знает, где может находиться разыскиваемая, просят позвонить по телефонам: 8-987-038-78-21 или в полицию 02.