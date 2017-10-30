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30 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе струнный квартет Рустэма Сулейманова возрождает музыкальную традицию

КУЛЬТУРА

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Органном зале Башкирской государственной филармонии выступит струнный квартет Рустэма Сулейманова. Концерт состоится 1 ноября. В первом отделении программы прозвучат cочинения Хусаина Ахметова, Урала Мухамедьярова, Азамата Хасаншина, во втором — аргентинское танго Астора Пьяццоллы, французское и отечественное танго, танго из киномузыки XX века.

«Уфимцы помнят, каким успехом пользовались камерные концерты струнного квартета Сергея Саркисянца в 70-80-е годы прошлого века. Квартет Рустэма Сулейманова, созданный в конце 2014 года, стремится возродить эту традицию», — говорит композитор Азамат Хасаншин.

В составе квартета — талантливые выпускники трех музыкальных вузов России: Казанской и Санкт-петербургской консерваторий, Уфимского института искусств. Это лауреаты международных конкурсов Рустэм Сулейманов (первая скрипка), Нурия Султаншина (вторая скрипка), Асия Юнусбаева (альт), Никита Иванов (виолончель).

«Идея струнного квартета возникла у меня давно. Мой педагог, профессор УГИИ Александр Шисман сетовал, что квартетная музыка в республике перестала исполняться, существует только как учебный предмет в институте искусств», — делится своими мыслями Рустэм Сулейманов.

Струнный квартет Хусаина Ахметова — первое сочинение башкирской музыки в этом жанре. Премьера состоялась в 1963 году. Первые исполнители — знаменитый квартет им. Римского-Корсакова Ленинградской филармонии. Автор сочетает особенности башкирского озон-кюй с классическим формами академической музыки.

Квартет Урала Мухамедьярова написан в 2015 году, был неоднократно представлен на различных концертах и выступлениях. Яркое, образное произведение прочно вошло в основной репертуар квартета.

Четвертый Струнный квартет Азамата Хасаншина в трех частях создан в 2008 году. Композитор воплотил собственное чувство тембровых красок и игру стилистических пластов: от башкирской архаики до неоромантизма.

Теги: башкирская музыка, струнный квартет
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