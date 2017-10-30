Восстановлена историческая справедливость в отношении даты начала обороны Севастополя Фото: РИА Новости Восстановлена историческая справедливость в отношении даты начала обороны Севастополя Фото: РИА Новости

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». В нем, в частности, отмечается, что согласно разделу II перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации (приложение к Федеральному закону «О ветеранах»), оборона города Севастополя осуществлялась в период с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года, то есть с момента издания приказа командующего Приморской армией генерал-майора Ивана Петрова о вступлении его в командование войсками Севастопольского оборонительного района.

При этом современными исследованиями установлено, что войска перешли к обороне Севастополя 30 октября 1941 года во исполнение приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирала Георгия Жукова, определившего войскам рубежи и участки обороны.

Таким образом, датой начала обороны Севастополя теперь считается 30 октября 1941 года, и сегодня отмечается 76-я годовщина с начала обороны этого героического города.

Оборона Севастополя — одна из крупных и протяженных военных операций советских войск в ходе Великой Отечественной войны.

25 октября 1941 года немецкие войска прорвали оборону советской армии на Ишуньских позициях и прорвались в Крым — семь дивизий и два румынских отряда должны были в кратчайшее время занять полуостров. Советское командование, видя напор немцев, приняло решение отступать в сторону Керчи, позднее эта часть армии отправилась на Кубань. Меньшая часть советских войск стала отступать в сторону Севастополя через горные перевалы Крыма, а затем по побережью. Обе части армии преследовались немецкими войсками, а отдельный отряд из двух немецких дивизий напрямую направился в сторону Севастополя, чтобы захватить город.

В итоге к ноябрю 1941 года в Севастополе находилось порядка 20 тысяч советских войск. С 5 ноября начались столкновения между советскими и немецкими войсками на подступах к городу.

11 ноября несколько немецких дивизий атаковали советские войска на подходах к городу, бои продолжались вплоть до 21 ноября. Немцам удалось продвинуться на несколько километров на юг и восток, и линия фронта установилась в 12 км от Севастополя. В это же время бои утихли, обе стороны занялись укреплением своих армий, советская получила подкрепление в виде солдат и боеприпасов.

Пока советское командование в Севастополе занималось укреплением обороны, немецкие войска продолжали захват Крыма, и в результате к 16 ноября весь полуостров, кроме Севастополя, был оккупирован немцами. Оставшиеся силы фашистов переформировались и направились в сторону города, чтобы сломить последний оплот советской обороны.

Изначально очередная атака города планировалась на 27 ноября, однако из-за задержки наступление началось лишь 17 декабря 1941 года. В ходе ожесточенного сражения немцам снова удалось подавить советское сопротивление и существенно продвинуться вглубь на север.

19 декабря адмирал Жуков сообщил, что фронт без поддержки не продержится даже до 20-го числа, однако вопреки прогнозам солдаты смогли сдерживать немцев до 21 декабря, после чего в Севастополь прибыло подкрепление.

В итоге за две недели боев немцам удалось продвинуться к городу в среднем на 10 км. Наступление прекратилось 31 декабря из-за больших потерь, которые несла немецкая армия в ходе боев с советскими оборонительными отрядами.

В начале января 1942 года в Севастополь снова прибыло подкрепление, а немецкая армия, наоборот, поредела, так как существенная ее часть отправилась на восток Крыма. В январе-феврале 1942 года между немецкими и советскими войсками происходили лишь незначительные стычки. В целом этот период можно считать относительно спокойным. Вплоть до мая советская армия регулярно пополнялась новыми отрядами.

18 мая, после того как немцам удалось разбить советскую армию на востоке Крыма, немецкое командование снова сосредоточилось на Севастополе: был запланирован штурм города, для чего немцы пригнали к границам большое количество тяжелой артиллерии.

2 июня артиллерия и авиация немцев начали наносить тяжелые удары по советским войскам в Севастополе. 7 июня несколько немецких дивизий перешли в наступление с суши, а румынская армия отвлекала советских солдат боями на востоке.

К 17 июня был фактически захвачен север обороны Севастополя, немцы существенно продвинулись на юг. Хотя к советским войскам активно присылали подкрепление, это не помогло. 29 июня 1942 года немцы вошли в Севастополь.

1 июля Севастополь полностью был занят немцами, а остатки советских войск ушли в Херсонес, где еще некоторое время продолжались бои. Ожидавшие эвакуации советские солдаты так и не дождались ее и были взяты в плен.

Оборона Севастополя вошла в историю как одна из самых тяжелых и длительных оборонительных операций, в которой советские войска понесли большие человеческие потери. Кроме того, сдача Севастополя была последним этапом в завоевании Крыма немцами, что открывало для Гитлера целый ряд новых направлений и возможностей.

В борьбе за Севастополь враг потерял до 300 тысяч человек, безвозвратные потери советских войск составили около 157 тысяч человек.

Воины Приморской армии и моряки Черноморского флота проявили массовый героизм и стойкость. 37 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В ознаменование подвига севастопольцев 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой было награждено свыше 50 тысяч человек.

В 2014 году в парке Победы в Севастополе был открыт Мемориал защитникам отечества, павшим и пропавшим без вести при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

8 мая 2015 года в городском парке Победы была открыта памятная стела, посвященная героям обороны и освобождения Севастополя.