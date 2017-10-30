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Россияне смогут фиксировать согласие на посмертное донорство

ПОЛИТИКА

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Россияне могут получить право фиксировать свое согласие или несогласие с посмертным изъятием органов. Соответствующая отметка может вноситься в паспорт или водительское удостоверение. Сенаторы внесли в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает «РИА Новости».

«В 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов. Инициатива долго находилась на рассмотрении. За это время мы изучили значительное число комментариев и предложений, прозвучавших со стороны медиков, общественных организаций, юристов, представителей правительства и парламента», — пишут в аннотации к документу разработчики.

Перечень документов, в которые могут быть внесены сведения о согласии или несогласии с посмертным донорством, будет определен правительством.

«Такими документами могут стать паспорт или водительское удостоверение, а соответствующая информация о потенциальных донорах должна параллельно включаться в специализированную электронную базу данных», — считают сенаторы.

В Башкирии законодательство о донорстве последний раз корректировалось в январе 2016 года. Депутаты привели республиканский Закон «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан» в соответствие с федеральным. Изменения были связаны с полномочиями органов власти региона в организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией органов и тканей человека, в том числе с донорством в медицинских организациях, подведомственных органам власти республики. Согласно федеральному законодательству, любой гражданин, не выразивший при жизни свое несогласие, рассматривается как потенциальный донор органов (пересадки).

Теги: донорство
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