В Башкирии на федеральных трассах установлены новые светофоры Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье» В Башкирии на федеральных трассах установлены новые светофоры Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье»

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» установило три светофорных объекта на участках автодороги Р-240 Уфа-Оренбург и М-7 Волга.

«На 24-м километре возле деревни Искино — на примыкании к Р-240 Уфа — Оренбург и на 1322-м километре — на примыкании автомобильной дороги М-7 «Волга» к Подымалово — на Г-образных опорах установлены транспортные светофоры, работающие в постоянном режиме желтого мигания для предупреждения водителей о пешеходном переходе. Дорожники также обустроили освещение, нанесли дорожную разметку пластичными материалами», — сообщила пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Приуралье» Алсу Бабичева.

Кроме того, светофорами с кнопкой вызова обустроены пешеходные переходы в селе Лаяшты на км 1215+176 автомобильной дороги М-7 «Волга», нанесена дорожная разметка пластичными материалами.

Все светофоры оснащены сверхъяркими светодиодами, обеспечивающими видимость сигнала с километрового расстояния. Пешеходные светофоры оборудованы кнопкой вызова с режимом ожидания пять секунд.

Как отметили в Управлении, новые объекты дорожной инфраструктуры построены в соответствии с комплексным планом по снижению аварийности на федеральных дорогах. Работы по их установке велись по графику и завершены точно в срок.