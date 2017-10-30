УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

1 ноября в Уфе стартует всероссийский медиафестиваль-тренинг «Детям дали камеру». В течение трех дней школьники со всей России получат уникальный практический опыт в основных медиасферах: телевидение, радио, видеоблогинг.

Каждый день имеет свою тематику: 1 ноября — «Детям дали выбор». Мероприятия начнутся с самого утра. С 9 до 10 часов состоится кастинг программы «Гора новостей» (телеканалы БСТ и «Тамыр»).

С 10 до 12 часов мастер-класс на тему «Никогда не становись блогером, если… Мои 7 «нет» проведет популярный видеоблогер, участница шоу «Голос. Дети» на Первом канале, победитель проекта «Два голоса» на канале СТС Арина Данилова.

С 12.15 до 13.00 пройдет презентация федерального творческо-благотворительного проекта «Поколение М»: онлайн-возможности для развития творческих возможностей». После обеда пройдет медиа-летучка для всех участников. С 14.30 до 16.00 — большой кастинг, где отберут теле- и радиоведущих, журналистов и операторов для работы на ТВ и радио.

16.00 – 16.30 — чемпионат по внутрикадровому монтажу совместно с проектом «Поколение М».

16.30 – 18.00 — пресс-встреча с финалистом шоу «Голос. Дети» (3 сезон), радиоведущим Марселем Сабировым.

16.30 – 18.00 — креативный продюсер телеканала «Поехали!», автор и ведущий рубрики «Утро. Деньги» на НТВ, сценарист и редактор программы «Галилео» на СТС, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Школы Первого канала Артур Тарасенко проведет мастер-класс «Как показать на экране то, что невозможно увидеть. Приемы визуализации информации в инфотейнменте». Начало Клуб «XI»

19.00 – 22.00 — медиавечеринка «Дети любят громко».

2 ноября пройдет под девизом «Детям дали время». В программе этого дня также значится мастер-класс «Пишем так, чтобы дочитали, досмотрели, дослушали» от Артура Тарасенко.

С 9.30 до 11.00 состоится встреча с автором блога «Мысля геймитца». Мастер-класс «Технология работы в ютубе» даст Эдгар Багдасарян.

11.50 – 13.20 автор блога «Real Russia» Сергей Баклыков проведет мастер-класс «Как я придумал свою фишку».

11.40 – 13.00 телеведущая, лауреат премии «ТЭФИ-Регион», инстаблоггер Светлана Лобанова представит мастер-класс «Инстология. Мои секреты инстаграма».

16.00 – 18.00 — пресс-встреча с телеведущим программы «Магаззино» на телеканале «Пятница!» Александром Молочко.

19.00 – 21.00 — романтическая комедия «Из Уфы с любовью» и встреча с актерами кинокартины.

3 ноября — «Детям дали эфир». С 9.30 тренинг «Без чего телеведущему никак нельзя» проведет Александр Молочко. Параллельно будут проходить мастер-классы «Драматургия телевизионных форматов» и «Работа с форматными героями телепроекта, блога: поиск, отбор, управление» от Артура Тарасенко.

Днем для гостей Уфы проведут экскурсию по городу, а с 18.00 до 21.00 — вечеринка «Дети дали рейтинг»

«В рамках фестиваля каждый участник сможет выйти в прямой эфир, выехать на съемки сюжета, то есть именно сам примет участие в этом процессе», — отметил идейный вдохновитель проекта, директор детской школы телевидения «Телешко» Рустем Аднабаев.

В основном все мероприятия будут проходить на площадке клуба XI («Огни Уфы»).