В Башкирии названы новые цены на сельхозярмарках Фото: автор В Башкирии названы новые цены на сельхозярмарках Фото: автор

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство сельского хозяйства республики озвучило цены на состоявшихся в минувшие выходные сельскохозяйственных ярмарках. 28 и 29 октября сельхозярмарки прошли в восьми городах и шести районах Башкирии.

Килограмм меда можно было приобрести в среднем за 300-550 рублей. Стоимость килограмма картофеля варьировалась от 16 до 22 рублей, лука — от 13 до 25, моркови — от 14 до 25, свеклы — от 15 до 25, капусты — от 13 до 20 рублей.

Всего за два выходных дня на ярмарках реализовано более 546 тонн картофеля, 430,5 тонны овощей и 25 тонн меда на общую сумму свыше 39 млн рублей.

Традиционно больше всего площадок было организовано в столице Башкирии. Сельскохозяйственные ярмарки прошли здесь в субботу на девяти площадках, в воскресенье — на трех. В них участвовали сельхозтоваропроизводители из 46 районов республики.

Уфимцы приобрели на ярмарках более 15 тонн меда, 270 тонн овощей и 442,6 тонны картофеля на общую сумму, превышающую 18 млн рублей.