Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии названы новые цены на сельхозярмарках

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии названы новые цены на сельхозярмарках Фото: автор

В Башкирии названы новые цены на сельхозярмарках Фото: автор

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство сельского хозяйства республики озвучило цены на состоявшихся в минувшие выходные сельскохозяйственных ярмарках. 28 и 29 октября сельхозярмарки прошли в восьми городах и шести районах Башкирии.

Килограмм меда можно было приобрести в среднем за 300-550 рублей. Стоимость килограмма картофеля варьировалась от 16 до 22 рублей, лука — от 13 до 25, моркови — от 14 до 25, свеклы — от 15 до 25, капусты — от 13 до 20 рублей.

Всего за два выходных дня на ярмарках реализовано более 546 тонн картофеля, 430,5 тонны овощей и 25 тонн меда на общую сумму свыше 39 млн рублей.

Традиционно больше всего площадок было организовано в столице Башкирии. Сельскохозяйственные ярмарки прошли здесь в субботу на девяти площадках, в воскресенье — на трех. В них участвовали сельхозтоваропроизводители из 46 районов республики.

Уфимцы приобрели на ярмарках более 15 тонн меда, 270 тонн овощей и 442,6 тонны картофеля на общую сумму, превышающую 18 млн рублей.

Теги: сельхозярмарки, цены
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть