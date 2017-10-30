Женщина, пострадавшая при наезде автомобиля в Туймазах, скончалась, ее пятилетний внук - в больнице Фото: Олег Яровиков Женщина, пострадавшая при наезде автомобиля в Туймазах, скончалась, ее пятилетний внук - в больнице Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Авария произошла утром, 30 октября, в городе Туймазы на улице Чапаева. По предварительным данным, на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину с пятилетним внуком. Оба пострадавших были госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу, где 69-летняя туймазинка скончалась от полученных травм.

По информации пресс-службы ГИБДД республики, в настоящее время ребенок проходит тщательное медицинское обследование. После первичного осмотра у него обнаружены ушибы различных частей тела.