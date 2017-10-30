Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

Женщина, пострадавшая при наезде автомобиля в Туймазах, скончалась, ее пятилетний внук - в больнице

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Женщина, пострадавшая при наезде автомобиля в Туймазах, скончалась, ее пятилетний внук - в больнице Фото: Олег Яровиков

Женщина, пострадавшая при наезде автомобиля в Туймазах, скончалась, ее пятилетний внук - в больнице Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Авария произошла утром, 30 октября, в городе Туймазы на улице Чапаева. По предварительным данным, на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину с пятилетним внуком. Оба пострадавших были госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу, где 69-летняя туймазинка скончалась от полученных травм.

По информации пресс-службы ГИБДД республики, в настоящее время ребенок проходит тщательное медицинское обследование. После первичного осмотра у него обнаружены ушибы различных частей тела.

Теги: ДТП, ГИБДД по РБ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть