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30 октября Понедельник

Уфа   °

Ведущие федерального канала «Россия 1» поприветствовали «Радио России-Башкортостан» на башкирском языке

КУЛЬТУРА

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня утром ведущие программы «Доброе утро, Россия!» Денис Стойков и Анастасия Чернобровина вышли на прямую связь со студией программы «Хәйерле иртэ, республика!» в Уфе. Поприветствовав в своем обращении Галимьяна Ибатуллина и Ралию Сахибгарееву, они в прямом эфире поздравили «Радио России-Башкортостан» с 90-летним юбилеем.

«Хәйерле иртә! Доброе утро, Республика Башкортостан!», — произнес Денис Стойков. Анастасия Чернобровина похвалила своего соведущего, сказав, что у него всё получилось.

«Почти век, целая жизнь — 90 лет, ваше радио только набирает обороты. Будьте всегда такими же активными, ведь вы делаете жизнь лучше, всего лишь нажатием одной кнопки. Пусть везде вас сопровождает родное «Радио России-Башкортостан», — говорят Денис Стойков и Анастасия Чернобровина в своем видеообращении.

Теги: ГТРК Башкортостан
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