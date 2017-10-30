УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня утром ведущие программы «Доброе утро, Россия!» Денис Стойков и Анастасия Чернобровина вышли на прямую связь со студией программы «Хәйерле иртэ, республика!» в Уфе. Поприветствовав в своем обращении Галимьяна Ибатуллина и Ралию Сахибгарееву, они в прямом эфире поздравили «Радио России-Башкортостан» с 90-летним юбилеем.

«Хәйерле иртә! Доброе утро, Республика Башкортостан!», — произнес Денис Стойков. Анастасия Чернобровина похвалила своего соведущего, сказав, что у него всё получилось.

«Почти век, целая жизнь — 90 лет, ваше радио только набирает обороты. Будьте всегда такими же активными, ведь вы делаете жизнь лучше, всего лишь нажатием одной кнопки. Пусть везде вас сопровождает родное «Радио России-Башкортостан», — говорят Денис Стойков и Анастасия Чернобровина в своем видеообращении.