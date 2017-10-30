Свидетельства на получение «жилищных» 300 тысяч рублей при рождении первенца получили 500 семей Башкирии Фото: Олег Яровиков Свидетельства на получение «жилищных» 300 тысяч рублей при рождении первенца получили 500 семей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет по строительству и архитектуре Башкортостана выдал почти 500 свидетельств на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. 50 семей подали заявление на оплату свидетельств, а 28 из них уже улучшили свои жилищные условия.

Реализация этой социальной программы началась в республике весной этого года.

«Проконсультироваться и сдать документы в Госстрой региона на получение социальной выплаты можно во вторник и четверг еженедельно с 9 до 18 часов. Ежедневно, в рабочие дни работает телефон для справок: (347) 218-08-93, по которому консультируют граждан по всем возникающим вопросам. Кроме того, на нашем сайте в главном меню в разделе «В центре внимания» все могут ознакомиться с дополнительной информацией по этой программе», — пояснила пресс-секретарь ведомства Елена Вершинина.

Как сообщало агентство «Башинформ», на единовременные социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка в 2018 году запланировано 325 миллионов рублей.

Ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек.