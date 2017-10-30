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После проверки прокуратуры в Уфе сняли с должности директора ЕРКЦ

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

После проверки прокуратуры в Уфе сняли с должности директора ЕРКЦ Фото: Олег Яровиков

После проверки прокуратуры в Уфе сняли с должности директора ЕРКЦ Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сотрудники республиканской прокуратуры провели доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями». После этого должности лишился руководитель МУП «ЕРКЦ Уфы» Ильдар Ардаширов.

Чиновник с мая 2015 года по декабрь 2016-го заключил договоры на оказание риэлторских услуг с аффилированными фирмами, где работал его сын. Однако Ардаширов упустил тот момент, что в ЕРКЦ Уфы числились восемь юристов, которые имели законное право юридически сопровождать и представлять предприятие в судах.

«По указанию директора МУП «ЕРКЦ Уфы» на счета компаний перечислено более 1,7 миллиона рублей. При этом оговоренные контрактом услуги должным образом предоставлены не были», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что представители юридических фирм якобы защищали права ЕРКЦ в судебных заседаниях, но по факту юристам доверенность не выдавалась и в судах они не появлялись.

В адрес администрации столицы Башкирии внесли представление, где потребовали расторгнуть трудовой контракт с Ильдаром Ардашировым в связи с утратой доверия. После этого директор написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Теги: ЕРКЦ, злоупотребление полномочиями
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