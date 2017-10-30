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На выставке в Москве «НефАЗ» представил первый российский автобус для аэропортов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

На выставке в Москве «НефАЗ» представил первый российский автобус для аэропортов Фото: avtospravochnaya.com

На выставке в Москве «НефАЗ» представил первый российский автобус для аэропортов Фото: avtospravochnaya.com

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На прошедшей в Москве Международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс-2017» башкирский завод «НефАЗ» представил линейку новых автобусов, в том числе модель 5299-40-52 — первый российский автобус для аэропортов. Его «дебют» состоялся в августе на XIII международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017» .

Автобус для аэропортов построен на базе городской модели, часть сидений демонтирована в пользу площадок для багажа. Предполагается, что новый автобус, будучи дешевле зарубежных аналогов, сможет заинтересовать региональные аэропорты.

Еще одна представленная на выставке перспективная модель — электробус НефАЗ-6282 со скоростной зарядкой (заявленное время — около 8-12 минут). Автобус прошел испытания в Москве и Санкт-Петербурге, после чего его приобрели власти Липецка, где он курсирует по одному из городских маршрутов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Теги: автобусы, НефАЗ, выставки
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