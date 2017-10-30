В Башкортостане начинается прием заявок на конкурс на лучшее освещение в СМИ развития государственных языков и языков народов республики Фото: Ольга Колесникова В Башкортостане начинается прием заявок на конкурс на лучшее освещение в СМИ развития государственных языков и языков народов республики Фото: Ольга Колесникова

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1 ноября в Агентстве по печати и средствам массовой информации Башкортостана начинается прием заявок на участие в творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ развития государственных языков и языков народов республики. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан».

Участниками могут выступать редакции республиканских газет и журналов, городских, районных, объединенных газет, а также республиканские электронные СМИ (интернет, телевидение и радио). Конкурсные материалы могут быть различных жанров — статья, репортаж, интервью, очерк на государственных языках народов республики.

Организаторы конкурса — Агентство по печати и средствам массовой информации, Союз журналистов республики. Положение о конкурсе опубликовано на официальных сайтах организаторов.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в период с 1 января 2017 года по 1 ноября 2017 года. Количество материалов не ограничивается. Материалы принимаются до 10 ноября 2017 года по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 45, каб. 420, отдел печатных СМИ. Телефон: (347) 218-07-72.