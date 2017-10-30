За неделю на дорогах Башкирии погибли девять человек Фото: Ксения Калинина За неделю на дорогах Башкирии погибли девять человек Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

За неделю (с 23 по 29 октября) по всей республике в ДТП погибли девять человек, 110 ранены. Всего зарегистрировано 84 автомобильных аварий. Сотрудниками ГИБДД выявлено около 20 тысяч нарушений правил дорожного движения. Самым распространенным грубым нарушением является выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено — зафиксировано порядка 660 таких фактов. Более 500 нарушений правил дорожного движения допустили сами пешеходы. Около трех тысяч нарушений совершили водители автобусов.

За несвоевременную оплату ранее наложенных штрафов направлены в мировой суд материалы в отношении свыше 510 участников дорожного движения. За управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии задержаны 407 водителей, привели данные в пресс-службе ГИБДД по РБ.