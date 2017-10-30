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В столице Башкортостана начинается прием заявок на конкурс на лучшее освещение Года экологии в СМИ

ОБЩЕСТВО / Год экологии

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1 ноября в Агентстве по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан начинается прием заявок на участие в творческом конкурсе на лучшее освещение Года экологии в СМИ.

Участниками могут выступать редакции республиканских газет и журналов, городских, районных, объединенных газет, а также республиканские электронные СМИ (интернет, телевидение и радио), подведомственные Агентству по печати и средствам массовой информации Башкортостана. На конкурс представляются материалы, опубликованные в период с 1 января до 1 ноября 2017 года. Количество материалов не ограничивается. Материалы принимаются до 10 ноября 2017 года по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 45, каб. 420, отдел печатных СМИ (тел. (347) 218-07-72).

Организаторы конкурса — Агентство по печати и средствам массовой информации, Министерство природопользования и экологии, Союз журналистов РБ. Целями конкурса являются привлечение средств массовой информации республики к наиболее полному освещению мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и в Республике Башкортостан, привлечение внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, развития образования для молодежи в сфере экологии.

Положение о конкурсе, форма заявки на участие опубликованы на официальных сайтах организаторов.

Теги: конкурс СМИ, экология, Год экологии
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