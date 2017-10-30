В Башкирии «Единая Россия» проводит ротацию состава Фото: автор В Башкирии «Единая Россия» проводит ротацию состава Фото: автор

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии «Единая Россия» до конца 2017 года проведет плановую ежегодную ротацию, которая коснется местных и первичных отделений партии.

«В республике на сегодняшний день активно работают 69 местных и 3789 первичных отделений. На днях было принято решение о проведении конференций местных отделений партии по обновлению составов политических советов. Мы призываем принять активное участие в данных мероприятиях депутатов Государственной Думы, Государственного Собрания Республики Башкортостан — членов фракции «Единой России», членов Президиума Регионального политического совета, партийный актив. Итогом проведения кампании по ротации должна стать активизация работы и серьезное кадровое обновление», — сказал секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев.

Плановая ежегодная ротация пройдет по всей России. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов на селекторном совещании с региональными исполкомами «Единой России».

«Региональным партийцам предстоит провести 10-процентную ротацию актива. Это плановая и обязательная процедура, которая прописана в уставе партии», — рассказал Виктор Селиверстов. Также он напомнил, что на конец декабря запланирован съезд «Единой России».