«Уфаводоканал» сообщил об отключении горячей и холодной воды 1 и 2 ноября Фото: depositphotos «Уфаводоканал» сообщил об отключении горячей и холодной воды 1 и 2 ноября Фото: depositphotos

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» 1 и 2 ноября запланировало отключение воды в трех районах башкирской столицы для проведения ремонтных работ.

Как сообщили на предприятии, 1 ноября в Октябрьском районе с 10 до 17 часов горячую воду отключат по адресам:

ул. Ю. Гагарина, 17, 19;

ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32.

2 ноября в Калининском районе, с 10 до 20 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Черниковская, 31, 31а, 35б, 37а, 39 и ул. Коммунаров, 13а.

В Кировском районе 2 ноября, с 10 до 22 часов горячую и холодную воду отключат в жилых домах по следующим адресам:

ул. Чернышевского, 101, 101а, 105;

ул. Худайбердина, 11, 17, 22, 24;

ул. Кирова, 40, 40/1.