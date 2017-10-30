В Уфе проходит профилактическая операция ГИБДД «Внимание - дети!» Фото: ГИБДД по г. Уфа В Уфе проходит профилактическая операция ГИБДД «Внимание - дети!» Фото: ГИБДД по г. Уфа

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе в целях недопущения роста дорожных аварий с участием несовершеннолетних проводится профилактическая операция «Внимание — дети!».

«Многие из ребят большую часть времени будут проводить на улице, так как у школьников начались осенние каникулы! Водители, будьте внимательны!», — предупреждают инспекторы столичной Госавтоинспекции.

Сегодня утром, 30 октября, в Туймазах на улице Чапаева сбили женщину с ребенком. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы и были госпитализированы.