30 октября - День инженера: в Башкирии назвали среднюю зарплату в производственной сфере Фото: Олег Яровиков 30 октября - День инженера: в Башкирии назвали среднюю зарплату в производственной сфере Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ко Дню инженера, который отмечают в стране 30 октября, аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Башкортостане и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Производство».

В ходе исследования выяснилось, что работники производственной сферы входят сегодня в Топ-10 самых востребованных в республике профессиональных отраслей.

Конкуренция в отрасли составляет 4,8 человека на одну открытую позицию.

В целом по рынку труда Башкортостана этот показатель достигает 6,1 человека на одно место. Больше всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

К наиболее востребованным специализациям в сфере «Производство» относится «Машиностроение» (36%). Далее по востребованности — инженеры (16%), автомобильная промышленность (14%) и металлургия (11%). Также работодатели часто ищут технологов и энергетиков.

Что касается заработной платы, то средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «производство» в Башкортостане, составляет 32 тысячи, в то время как соискатели рассчитывают получать в среднем 40 тысяч рублей.