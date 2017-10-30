В Башкирии в ДТП с пешеходами пострадали женщина и ребенок - видео
В Башкирии в ДТП с пешеходами пострадали женщина и ребенок - видео Фото: «ДТП и ЧП. Туймазы Октябрьский»,vk.com
В Башкирии в ДТП с пешеходами пострадали женщина и ребенок - видео Фото: «ДТП и ЧП. Туймазы Октябрьский»,vk.com
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
ДТП с участием пешеходов произошло сегодня утром в городе Туймазы на улице Чапаева. Фото и видео с места происшествия пользователи соцсетей разместили в группе «ДТП и ЧП. Туймазы Октябрьский». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил женщину с ребенком. В результате наезда пешеходы получили серьезные травмы и были госпитализированы.