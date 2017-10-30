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30 октября Понедельник

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В Уфе водитель иномарки сбил двух сестер, довез их до больницы и скрылся

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель иномарки сбил двух сестер, довез их до больницы и скрылся Фото: Ксения Калинина

В Уфе водитель иномарки сбил двух сестер, довез их до больницы и скрылся Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на улице Пугачева накануне вечером водитель за рулем «Volkswagen Golf» сбил двух сестёр 23 и 19 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда, девушки получили травмы. Затем автолюбитель на своей машине доставил пострадавших в больницу, после чего скрылся.

Водителя удалось найти. Им оказался 30-летний местный житель. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Виновник аварии будет наказан и привлечен к ответственности согласно законодательству РФ.

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы. За этот же период автоинспекторами пресечено более 2,5 тысяч нарушений ПДД, 81 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Теги: дтп
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