В первую неделю ноября жителей Башкирии ждут три выходных дня
В первую неделю ноября жителей Башкирии ждут три выходных дня Фото: Галия Набиева
В первую неделю ноября жителей Башкирии ждут три выходных дня Фото: Галия Набиева
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В связи с празднованием Дня народного единства жителей Башкирии, равно как и всех россиян, ждут трехдневные выходные.
В этом году День народного единства совпадает с еженедельным днем отдыха — субботой. Соответственно, выходной день с субботы 4 ноября переносится на понедельник 6 ноября.
Продолжительность работы в пятницу 3 ноября сокращается на один час.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в связи с празднованием Дня народного единства являются 4, 5 и 6 ноября 2017 года.