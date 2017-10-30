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30 октября Понедельник

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В первую неделю ноября жителей Башкирии ждут три выходных дня

ОБЩЕСТВО

В первую неделю ноября жителей Башкирии ждут три выходных дня Фото: Галия Набиева

В первую неделю ноября жителей Башкирии ждут три выходных дня Фото: Галия Набиева

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В связи с празднованием Дня народного единства жителей Башкирии, равно как и всех россиян, ждут трехдневные выходные.

В этом году День народного единства совпадает с еженедельным днем отдыха — субботой. Соответственно, выходной день с субботы 4 ноября переносится на понедельник 6 ноября.

Продолжительность работы в пятницу 3 ноября сокращается на один час.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в связи с празднованием Дня народного единства являются 4, 5 и 6 ноября 2017 года.

Теги: праздники, День народного единства
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