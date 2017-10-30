УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Бюджет Башкирии в декабре может получить 6,6 млрд руб. дивидендов от "Башнефти", — сообщает ТАСС. — Глава республики Рустэм Хамитов подчеркнул, что это значительно больше прогнозной суммы».

«Башкирия может получить около 6,6 млрд рублей дивидендов от "Башнефти", которые компания планирует выплатить по итогам девяти месяцев 2017 года. Об этом сообщил ТАСС глава республики Рустэм Хамитов.

"Совет директоров "Башнефти" на своем заседании уже принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Безусловно, мы поддерживаем и приветствуем это решение. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций", — сказал он».

РБК в статье «Башнефть» впервые после перехода под контроль «Роснефти» заплатит дивиденды по обыкновенным акциям» тоже обращает внимание на магические цифры: «Общие выплаты составят 26,3 млрд руб., из них Башкирия получит 6,6 млрд руб.

Хамитов также отметил, что республика получает от «Башнефти» не только дивиденды, но и налоги и благотворительную помощь. За девять месяцев 2017 гожа от «Башнефти» в консолидированный бюджет республики поступило около 21 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, отметил Хамитов». «Ведомости» тоже в числе первых откликнувшихся: «"Башнефть" решила заплатить акционерам 26,3 млрд рублей».

А «Интерфакс-недвижимость» радуется за обманутых дольщиков, которым начали собирать деньги компании-застройщики: «Всего в Фонд дольщиков поступили взносы почти на 5,2 млн рублей». Это за первую неделю, когда «Взносы перечислили компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Тюменской, Белгородской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Кемеровской, Брянской, Челябинской, Ростовской, Тульской, Оренбургской областей, Республики Башкортостан и Марий Эл, Ненецкого автономного округа».

В общей сложности 31 застройщик из 18 регионов страны перечислил взносы в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства за первую неделю работы, сообщили в АИЖК.

«Российская газета» пишет, что «Коррекционным школам и школам-интернатам для инвалидов прибавят денег», и тут центр Башкирию не забывает: «Коррекционные школы, школы-интернаты и обычные школы, которые работают по адаптированным программам и учат детей-инвалидов, получат дополнительные средства на оборудование помещений, ремонт, покупку нужной техники и пособий по программе "Доступная среда". Список таких учебных заведений утвержден в Минобрнауки. В нем 1823 школы из всех регионов страны. В Москве, например, в программу попали 18 школ и школ-интернатов, в Санкт-Петербурге — 56, в Башкортостане – 36».

ТАСС рассказывает о планах министра культуры РФ: «Мединский рассчитывает на включение еще пяти объектов РФ в список ЮНЕСКО за 7-8 лет». Да, министр культуры РФ Владимир Мединский «рассчитывает, что в ближайшие семь-восемь лет еще пять российских объектов будут включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом он сообщил в ходе всероссийского совещания "Россия в мировом культурном и природном наследии" в Казани в субботу.

"Сейчас мы готовим документы по включению в список еще пяти объектов наследия — это Гороховец (Владимирская область), Псков (Псковская область), не только кремль, но и в целом памятники древнего Пскова, Спасо-Преображенский собор Ярославля, Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии, комплекс башкирский Урал в Башкортостане и Кенозеро, известное всему миру, в Архангельской области».

А «Коммерсантъ» в статье, посвященной памяти судьи Конституционного суда в отставке Владимира Стрекозова, напоминает, что этот судья в свое время заявил «особое мнение об отсутствии оснований для прекращения дела по запросу Госдумы о конституционности языкового ценза на выборах президента Башкирии и «подмене предмета спора». В отличие от КС, формально запретившего требовать от кандидатов знания башкирского языка из-за неурегулированности в регионе его статуса как государственного, Владимир Стрекозов настаивал, что введение ценза противоречит Конституции РФ, поскольку «лишает большинство избирателей республики права быть избранным в президенты, а граждан — избрать кандидата, кого они считают достойным».