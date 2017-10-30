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Названы самые надежные застройщики Уфы

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Названы самые надежные застройщики Уфы Фото: ГК «Госстрой»

Названы самые надежные застройщики Уфы Фото: ГК «Госстрой»

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Федеральное агентство «Маркетинг-Консультант» провело исследование в сфере девелопмента «Узнаваемость застройщиков России-2017». Лидерами рейтинга в столице Башкирии стали три строительные компании: ГК «Третий Трест», ГК «Жилстройинвест» и ГК «Госстрой». Именно эти застройщики, согласно проведенному мониторингу, признаны в Уфе самыми надежными и узнаваемыми.

— Группа Компаний «Госстрой» имеет большой опыт работы на рынке жилищного строительства, участниками которого являются как коммерческие структуры, так и городские власти. Миссия нашей компании — повышение уровня доступности качественного жилья для жителей республики. Лидирующие позиции в авторитетных федеральных рейтингах — это еще один показатель того, что на пути к достижению поставленных целей нами выбрана верная стратегия, — комментирует председатель правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.

Авторы исследования оценивали застройщиков по таким критериям, как положительный имидж и известность на рынке, качество строящихся объектов, информационная открытость компании, а также взаимодействие с клиентами.

Теги: госстрой, строительство
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