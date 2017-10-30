Владимир Путин откроет монумент «Стена скорби» с природными камнями из Башкирии Фото: сайт фонда памяти Владимир Путин откроет монумент «Стена скорби» с природными камнями из Башкирии Фото: сайт фонда памяти

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня в стране отмечается скорбная дата — День памяти жертв политических репрессий. Монумент памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» будет открыт в понедельник в центре Москвы. В церемонии примет участие президент России Владимир Путин, который несколько лет назад поддержал инициативу правозащитников и издал указ о возведении памятника.

Монумент скрепляют природные камни из Башкирии. Камни из памятных мест региона были переданы Фонду «Увековечения памяти жертв политических репрессий» для размещения в пространстве возводимого в столице России монумента.

Мемориал, возведенный на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца, создан по проекту скульптора Георгия Франгуляна, сообщает ТАСС. Этот проект был выбран на конкурсе из 300 работ. Монумент представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях барельефа нанесено одно слово — «Помни» — на разных языках. Его дополняют гранитные композиции, которые образно отсылают к застенкам и эшелонам, а саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения репрессированных.

С самого начала предполагалось, что расходы по реализации проекта будут нести не только органы власти. Президент России отмечал символичность того, что мемориал возведут «не только на средства государства, но и за счет народных пожертвований». По его мнению, «готовность огромного числа людей участвовать в увековечивании памяти жертв репрессий еще раз подтверждает актуальность самой этой темы и, конечно, в целом говорит о неравнодушии граждан к делу сохранения нашей общей исторической памяти».

Для сбора средств был создан Фонд памяти. Жертвователями были самые разные люди. Руководитель Фонда Роман Романов рассказал, что удалось собрать 45 млн рублей. Он поблагодарил жертвователей и пообещал, что их имена будут опубликованы на сайте.