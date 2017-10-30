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30 октября Понедельник

Уфа   °

Минздрав назвал новые препараты для борьбы с раком

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России появились новые средства борьбы с онкологическими болезнями. Глава Минздрава рассказала, какие инновационные биопрепараты станут доступны россиянам уже в 2017 году. «Известия» цитируют Веронику Скворцову.

По словам главы ведомства, основные разработки ведутся в направлении терапии онкологических заболеваний. Один из препаратов — анти-PD1, который успешно прошел вторую фазу клинических исследований.

«При применении препарата анти-PD1 мы видим сокращение метастаз на 40% и иногда полный регресс первичного очага. Это очень важно: исчезает источник, рождающий метастазы. Дальше легче работать с таким пациентом», — рассказала Вероника Скворцова.

Теги: здравоохранение, онкология
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