Минздрав назвал новые препараты для борьбы с раком
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В России появились новые средства борьбы с онкологическими болезнями. Глава Минздрава рассказала, какие инновационные биопрепараты станут доступны россиянам уже в 2017 году. «Известия» цитируют Веронику Скворцову.
По словам главы ведомства, основные разработки ведутся в направлении терапии онкологических заболеваний. Один из препаратов — анти-PD1, который успешно прошел вторую фазу клинических исследований.
«При применении препарата анти-PD1 мы видим сокращение метастаз на 40% и иногда полный регресс первичного очага. Это очень важно: исчезает источник, рождающий метастазы. Дальше легче работать с таким пациентом», — рассказала Вероника Скворцова.