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30 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирию вернулась дождливая осень. За окном +4

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии капризная осень не сдает свои позиции. На смену первым заморозкам и временному снежному покрову вернулись промозглые осенние дожди.

Сейчас в столице Башкирии столбики термометров показывают +4 градус. Дождь, который начался накануне продолжится и в понедельник. Причем синоптики не прогнозируют ослабление осадков днем. Поэтому одевайтесь в теплую одежду, которая сможет защитить вас от дождя. Днем ожидается +2,+7°.

Во вторник, 31 октября, характер погоды сохранится, но дожди немного ослабнут. Ожидается южный умеренный ветер, в отдельных районах порывы до сильного.

Теги: погода, дожди
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