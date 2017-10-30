ОНФ обратился к главам регионов с просьбой взять на контроль формирование «зеленых щитов» Фото: Олег Яровиков ОНФ обратился к главам регионов с просьбой взять на контроль формирование «зеленых щитов» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса обратились к главам российских регионов с просьбой поддержать создание «зеленых щитов» вокруг крупных городов.

По словам координатора Центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева, общественники сейчас держат на особом контроле создание лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров российских субъектов.

«На нашем особом контроле сейчас находится процесс формирования «зеленых щитов» во всех 85 субъектах России. Как показывает практика, экологически эффективные территории, которые расположены вокруг крупнейших городов, больше всего подвержены риску сокращения или вовсе уничтожению. К сожалению, но мы сталкиваемся с ситуациями, когда водоохранные зоны застраиваются, особо охраняемые природные территории ликвидируются, леса вырубаются, а компенсационные мероприятия если и проводятся, то не всегда возмещают нанесенный экологический ущерб. Дополнительные риски для экологии городов создает и недавно принятый закон о «лесной амнистии», — отметил Владимир Гутенев.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса отметил, что процесс формирования «зеленых щитов» начат уже в 85 регионах.

«Несмотря на то, что практически во всех регионах механизм создания лесопарковых зеленых поясов запушен, этот процесс затягивается. С 1 января 2017 года федеральный закон о «зеленом щите» начал действовать на территории всей страны, но ни в одном из регионов практически за год так и не возник ни один «зеленый щит»», — отметил Владимир Гутенев.

По его словам, после того как к процессу по формированию лесопарковых зеленых поясов подключились региональные отделения ОНФ, этот процесс удалось форсировать, но нерешенные вопросы по-прежнему остаются.

«Сейчас уже в 17 регионах рассмотрены ходатайства в региональных общественных палатах и направлены обращения в адрес законодательных собраний субъектов, в 53 регионах ходатайства рассмотрены в региональных общественных палатах», — подчеркнул депутат.

В Башкирии инициатива о создании вокруг столицы региона «зеленого щита» вышла на законодательный уровень. Общественная палата на днях провела слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Уфы. Идею поддержали и высказали свои предложения по её реализации представители региональных министерств лесного хозяйства и природопользования, органов муниципальной власти Уфы и Уфимского района, депутаты Госсобрания республики, ученые-экологи, общественные деятели.

Эксперты уже предварительно определили зону, которая может стать «зеленым щитом». Это лес в пойме реки Демы, примыкающий к столице Башкирии. Фронтовики предложили включить в пояс площадь в 3,5 тыс. га, а в последующем присоединять к нему новые леса и водоемы вокруг города.

Лесопарковый зеленый пояс («зеленый щит») — это единая экологически эффективная зона, которая может быть создана через установление особого природоохранного режима на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.