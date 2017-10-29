Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец

ОБЩЕСТВО

В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец Артур. Он стал самым молодым участником зимнего заплыва. Его мама уверена в целительной силе закаливания и моржевания.

В Демском районе столицы сегодня отметили День здоровья и спорта. Как сообщает городская администрация, на спортивный праздник пришли около 500 человек. Любители плавания получили прилив сил и адреналина в водных процедурах на озере Глубокое.

Руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин отметил хорошие условия купания для моржей. Он отметил, что водоем соответствует всем требованиям проведения такого масштабного праздника.

В рамках праздника организаторы предусмотрели развлечения для всех категорий граждан. Для детей провели викторины с призами. Зрители чуть постарше смогли попробовать себя в сборке и разборке автомата, армрестлинге, выполнить нормативы комплекса ГТО.

1 ноября в Уфе официально стартует начало сезона любителей зимнего плавания и закаливания. Зимний сезон длится с ноября по май. Главная цель подобных мероприятий – привить привычку населения к здоровому образу жизни.

«Все, кто не попал на генеральную репетицию в Дему в его преддверии, смогут попробовать свои силы на озере Солдатское в парке им.И.Якутова», — уточнили в городской администрации.

Теги: здоровый образ жизни
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть