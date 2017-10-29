В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе сезон зимнего плавания открыл трехмесячный младенец Артур. Он стал самым молодым участником зимнего заплыва. Его мама уверена в целительной силе закаливания и моржевания.

В Демском районе столицы сегодня отметили День здоровья и спорта. Как сообщает городская администрация, на спортивный праздник пришли около 500 человек. Любители плавания получили прилив сил и адреналина в водных процедурах на озере Глубокое.

Руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин отметил хорошие условия купания для моржей. Он отметил, что водоем соответствует всем требованиям проведения такого масштабного праздника.

В рамках праздника организаторы предусмотрели развлечения для всех категорий граждан. Для детей провели викторины с призами. Зрители чуть постарше смогли попробовать себя в сборке и разборке автомата, армрестлинге, выполнить нормативы комплекса ГТО.

1 ноября в Уфе официально стартует начало сезона любителей зимнего плавания и закаливания. Зимний сезон длится с ноября по май. Главная цель подобных мероприятий – привить привычку населения к здоровому образу жизни.

«Все, кто не попал на генеральную репетицию в Дему в его преддверии, смогут попробовать свои силы на озере Солдатское в парке им.И.Якутова», — уточнили в городской администрации.