УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирскому писателю Айгизу Баймухаметову в день рождения на сцене театра подарили колготки. Именно в желтых колготках, согласно режиссерскому замыслу, ходят герои спектакля о детдомовцах «Навстречу мечте». Постановка создана режиссером Ильсуром Казакбаевым по мотивам книги писателя «Не оставляй мама!».

Поздравление писателя с днем рождения состоялось после очередного спектакля на сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури.

«Ты верный друг нашего театра, надеемся на дальнейшее сотрудничество с тобой, — сказали автору актеры. — А этот подарок тебе от нас. Ты ездишь на гастроли с нами вместе, если будет холодно, будешь надевать эти колготки».

В тот же день спектакль по книге «Не оставляй мама!» состоялся и в Бурятском академическом театре драмы. Актеры специально для автора составили поздравление из кубиков — также атрибутов постановки.

Айгиз Баймухаметов — журналист и писатель, член Союза писателей Башкортостана и России, член Союза журналистов Башкортостана и России, лауреат Государственной республиканской молодежной премии в области литературы и искусства имени Шайхзады Бабича.