Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

29 октября Воскресенье

Уфа   °

Уфимское училище искусств к 95-летию готовит концерт выпускников

КУЛЬТУРА

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимское училище искусств к 95-летию со дня основания готовит ряд концертов. Так, на 30 ноября запланирован концерт звездных выпускников.

Планируется, что в программе концерта выступят именитые выпускники — лауреаты международных и всероссийских конкурсов, в их числе — известные оперные певцы, народные артисты Башкортостана, директор УУИ Владимир Белов и Эльвира Фатыхова.

Уфимское училище искусств было основано в 1921 году как Башкирский музыкальный техникум. С 1926 года Башкирский государственный техникум искусств, реорганизованный в 1936 году в два самостоятельных средних учебных заведения: Уфимское музыкальное и театрально-художественное училища. В период Великой Отечественной войны театрально-художественное училище было закрыто, вновь открыто в 1960 и после слияния с Уфимским музыкальным училищем получило современное название.

Среди известных выпускников Уфимского училища искусств — художник Александр Тюлькин, актеры, народные артисты СССР Арслан Мубаряков и Зайтуна Бикбулатова, композиторы Мурад Ахметов и Салават Низаметдинов, хормейстер Тагир Сайфуллин, певцы Радик Гареев, Ильфак Смаков, Фарит Бикбулатов, джазмен Олег Киреев, рок-певица Земфира Рамазанова и многие другие.

Теги: юбилеи, Уфимское училище искусств
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть