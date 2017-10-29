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29 октября Воскресенье

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Российских туристов в Германии и Чехии просят не покидать дома из-за урагана

ОБЩЕСТВО

Российских туристов в Германии и Чехии просят не покидать дома из-за урагана Фото: МИР Ростуризм рекомендовал россиянам в Германии не выходить из дома 29 октября 2017, 16:06 Алексей Шароглазов 709 РОСТУРИЗМ ТУРИСТЫ ГЕРМАНИЯ ЧЕХИЯ УРАГАН Фото: REUTERS/Fabian Bimmer 1 Озвучить текст

Российских туристов в Германии и Чехии просят не покидать дома из-за урагана Фото: МИР Ростуризм рекомендовал россиянам в Германии не выходить из дома 29 октября 2017, 16:06 Алексей Шароглазов 709 РОСТУРИЗМ ТУРИСТЫ ГЕРМАНИЯ ЧЕХИЯ УРАГАН Фото: REUTERS/Fabian Bimmer 1 Озвучить текст

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Российских туристов в Германии и Чехии просят не покидать дома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

Граждан России предупредили о резком ухудшении погоды в Германии из-за урагана «Герварт». Ураган затронул несколько федеральных земель, в том числе Нижнюю Саксонию, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург–Переднюю Померанию, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию. Ураган также свирепствует в соседней Чехии.

Из-за шквалистого ветра в некоторых районах произошло падение деревьев, есть перебои с подачей электричества, ограничено движение на железнодорожных и автомобильных дорогах.

В ведомстве призвали туристические агентства предупреждать россиян о неблагоприятной погоде в Германии и Чехии.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать лесные и парковые зоны, остерегаться непрочно закрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Теги: туризм, ураган
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