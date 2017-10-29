УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Днем 28 октября в Чекмагушевском районе столкнулись два вазовских автомобиля. ДТП произошло на 65-м километре трассы Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы. По предварительной информации, виноват 56-летний водитель ВАЗ-2110. Выезжая на главную дорогу, он не уступил ВАЗ-2107, который имел преимущество в движении.

В результате аварии пострадали две женщины 55 и 82 лет, обе из Благовещенска, с травмами различной степени тяжести их отправили в больницу.

По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы.