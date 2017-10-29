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29 октября Воскресенье

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В Башкирии в течение месяца будет проходить «Волонтерский марафон»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в течение месяца будет проходить «Волонтерский марафон»

Фото: Екатерина Савельева

В Башкирии в течение месяца будет проходить «Волонтерский марафон»

Фото: Екатерина Савельева

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 23 октября по 23 ноября Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана совместно с Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» проводит республиканский «Волонтерский марафон».

Цель марафона — популяризация добровольческой деятельности и создание единого информационного поля для волонтерских объединений республики, привлечение внимания населения республики к добровольчеству, мероприятиям, волонтерским объединениям, формирование информационной площадки о мероприятиях в сфере добровольческой деятельности в регионе, обмен лучшими волонтерскими практиками.

Одним из первых мероприятий марафона стало проведение членами волонтерского отряда «Палитра» занятия «Нарисуй космос!» с воспитанниками Городского социального приюта для детей и подростков, в рамках проекта «Солнечная палитра детства», включающего еженедельные занятия по ИЗО в приюте. Занятие было проведено под руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры теорий и методик начального образования БГПУ Екатерины Савельевой.

Ведущими урока Ириной Хисматуллиной и Ангелиной Козыревой была озвучена тема и показана необычная техника работы с гуашью и обыкновенной солью. Работы получились неожиданные, интересные и творческие.

Помощниками урока выступили первокурсницы БГПУ волонтеры Дарья Бакулева, Лариса Гришаева, Маргарита Мусина, а также второкурсницы Дарья Ковшова и Елизавета Октябрёва.

«Девочки в группе «Подсолнышки» очень разные, и работы тоже получились яркие, неповторимые, отражающие настроение ребят», — поделилась впечатлениями Ирина Хисматуллина.

По мнению Дарьи Бакулевой, дети на уроке были очень внимательными, проявляли фантазию. «Каждый рисовал свой космос, а это очень важно для развития — иметь собственный взгляд на мир», — считает волонтер.

«Проведение урока в приюте было увлекательным. Дети не просто рисовали космос, но и создавали на обычных листках бумаги чудесную картину. Все дети вложили в свою работу частичку своей души, поэтому и работы были индивидуальными: у кого-то космос был радужным и светлым, а у кого-то загадочным и чарующим», — рассказала Лариса Гришаева.

Теги: волонтерское движение
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