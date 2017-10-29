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29 октября Воскресенье

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В Башкирии грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин

В Башкирии грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Шаранском районе республики грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей. Кража крупной суммы денег из торговой точки раскрыта по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

В Отделение МВД России по Шаранскому району обратился 26-летний предприниматель. Из его продуктового магазина неизвестный похитил недельную выручку — более 200 тыс рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 27-летний грузчик, который работал на потерпевшего. Мужчина дал признательные показания. Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что не смог сдержаться, когда остался один на один с кассовым аппаратом, наполненным деньгами. В процессе набивания карманов деньгами, он позабыл о камерах видеонаблюдения.

Стражи порядка изъяли похищенное. В ближайшее время деньги будут возвращены законному владельцу. По факту кражи следователями Отделения МВД России по Шаранскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Теги: кражи
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