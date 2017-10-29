В Башкирии грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин В Башкирии грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Шаранском районе республики грузчик не смог равнодушно пройти мимо кассы и стащил 200 тысяч рублей. Кража крупной суммы денег из торговой точки раскрыта по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

В Отделение МВД России по Шаранскому району обратился 26-летний предприниматель. Из его продуктового магазина неизвестный похитил недельную выручку — более 200 тыс рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 27-летний грузчик, который работал на потерпевшего. Мужчина дал признательные показания. Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что не смог сдержаться, когда остался один на один с кассовым аппаратом, наполненным деньгами. В процессе набивания карманов деньгами, он позабыл о камерах видеонаблюдения.

Стражи порядка изъяли похищенное. В ближайшее время деньги будут возвращены законному владельцу. По факту кражи следователями Отделения МВД России по Шаранскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.