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29 октября Воскресенье

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В Сибае состоялись творческие встречи с башкирскими писателями

КУЛЬТУРА

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае состоялись творческие встречи с народным поэтом Башкортостана, лауреатом Государственной премии им. С. Юлаева Кадимом Аралбаем и писателем-прозаиком Флюром Галимовым.

Известные писатели приняли участие в акции «Дети — детям», организованной Центром детского творчества и киностудией АvI. Сибайскому центру реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями и детям социального приюта писатели подарили книги на башкирском языке. Также детям был показан музыкальный художественный фильм Айгиза Габдуллина «Серле бүләк» («Загадочный подарок»).

К акции присоединились завлит Сибайского театра им. А.Мубарякова, драматург Амина Яхина, руководитель пресс-центра Сибайского института Равиля Хасанова, завлит Сибайской филармонии Мутал Рямов, руководитель газеты «Зауралинфо», предприниматель Айбулат Уразбахтин.

В Сибайском институте гостям была устроена экскурсия по учебному корпусу. В программе вечера вместе с писателями выступил ансамбль народных танцев «Ете ырыу» («Семь родов»).

В Сибайском строительном колледже гости из Уфы приняли участие в региональной конференции. На мероприятие собрались учителя башкирского языка и литературы из Бурзянского, Хайбуллинского, Баймакского районов, г. Сибая. Встреча началась с выступления учащихся Сибайского педколледжа. Будущие педагоги под руководством Гульнары Шакировой подготовили чтение произведений писателей.

Собравшиеся с интересом прослушали выступления Кадима Аралбая «Воспитательная роль и значение шежере», Флюра Галимова «Мир спасет вера», продюсера фильма «Серле бүләк» Земфиры Гирфановой «История башкирского кино, важная роль мастеров кино и башкирских фильмов в воспитании молодого поколения». Завершилась конференция просмотром короткометражного фильма Айгиза Габдуллина «Малай булаһым килә».

Теги: литература
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