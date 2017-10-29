УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Германии на 76-м году ушла из жизни тюрколог, башкировед, профессор из Берлина Маргарет Эрсен Раш Ингеборг.

«До сих пор перед глазами, как она выступала на безупречном башкирском языке на Первом Всемирном курултае башкир. По окончании ее выступления зал и президиум встали и устроили ей долгую овацию», — написала известный писатель и общественный деятель Гузаль Ситдыкова на своей странице в соцсети

Эрсен-Раш Маргарет Ингеборг родилась 16 декабря 1941 года в Лейпциге (Германия). Окончила Франкфуртский университет им. И.В. Гёте. С 1964 г. — преподаватель Высшей народной школы, в 1977-2006 работала в Майнцском, Франкфуртском университетах, Свободном университете Берлина, в которых с 1990-х гг. организовала преподавание башкирского языка. Занималась переводческой деятельностью. В 1992 г. провела интенсивный курс обучения турецкому языку на факультете башкирской филологии БГПИ. Научная деятельность посвящена исследованию башкирских, турецких и других тюркских языков. Автор книги «Учим башкирский язык» (1997), «Башкирский язык! Пожалуйста!» (2000; обе — в соавторстве с Ф.Г. Хисамитдиновой и З.Г. Ураксиным), учебника для немецких студентов «Башкирский язык» (Франкфурт-на-Майне, 2009; на нем. яз.). Под ее руководством выполнены исследовательские работы по башкирскому языку и этнографии.